Kapalıçarşı'da altın

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 artışla 505,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 818,00 lira, Cumhuriyet altını 3.349,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 505,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 500,80 501,00 505,00 505,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.300,00 3.321,00 3.328,00 3.349,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 457,00 461,00 460,60 464,60
Lira(Tam) Ziynet 3.225,00 3.245,00 3.252,00 3.272,00
Yarım Ziynet 1.613,00 1.623,00 1.626,00 1.636,00
Çeyrek Ziynet 806,00 811,00 813,00 818,00

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