Kapanmadaki garanti kıyağı gizli kaldı

İktidar, 29 Nisan–17 Mayıs tarihleri arasındaki 17 günlük tam kapanma döneminde boş kalan otoyol ve köprülere ödenen garanti tutarını açıklamadı. Yap-işlet-devret kapsamında araç geçiş garantisi verilen ancak boş kalan köprü ve otoyollara ödenecek garanti bedellerini CİMER’e soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’a cevap verilmedi. Akın, “17 günün faturası 100 milyonlarca lirayı buluyor. Tam kapanma dönemi yandaşlar için tam kıyak dönemi oldu” dedi.

KGM VERİLERİ AÇIKLAMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) soruları yanıtladı. Ancak tam kapanma döneminin yaşandığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleriyle ilgili bilgiye yer verilmedi. Yanıtta; “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak, sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” demekle yetinildi.

Yanıta tepki gösteren CHP’li Akın, 17 gün süren tam kapanma döneminde şehirlerarası yolculuklar da kısıtlandığını; yalnızca izin alan araçların seyahat etmelerine olanak tanındığını anımsattı. Otoyol ve köprülerin boş kaldığını kaydeden Akın, “17 günlük veriler gizleniyor. İktidarın dini bayramlarda bile ücretsiz geçiş hakkı vermediği garantili otoyol ve köprülerde normal dönemde bile verilen garantiler tutmuyor” dedi.

CHP Milletvekili Akın, 17 gün süren kapanma dönemine ilişkin araç geçiş ve gelir garantisi kapsamında bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun kullanıma açılan kesimlerinden kaç araç geçtiğinin açıklanmasını istedi. “Kısıtlama döneminde salgının mücbir sebep sayılarak vatandaşın parasının boş kalan otoyol ve köprülere ödenmemesiyle ilgili bir düzenleme yapılacak mıdır?” sorusunu da yöneltti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için günlük 135 bin araç geçiş garantisi; Osmangazi Köprüsü için de günlük 40 bin geçiş garantisi verilmiş durumda olduğunu söyleyen Akın şöyle devam etti: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü için araç başına ‘3 dolar artı KDV’; Osmangazi Köprüsü için de ‘35 dolar artı KDV’ tutarında garanti gelir bedeli bulunuyor. Buna göre 17 günlük garanti bedeli Yavuz Sultan Selim için yaklaşık 8 milyon 125 bin dolar, Osmangazi için ise 28 milyon 85 bin dolar. İki köprünün güncel kura göre 17 günlük garanti tutarı neredeyse 313 milyon lira. Yalnızca iki köprü için tutar buysa garanti verilen tüm otoyollarla bu ek yük daha da artacak. Başka bir deyişle tam kapanma dönemi yandaşlar için tam kıyağa dönüştü.”