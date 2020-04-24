Kapasite kullanım oranı nisanda azaldı

İSTANBUL (AA) – İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6'ya geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9'a düştü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):