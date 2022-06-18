‘Kapasitesi yetersiz’ dedikleri THK uçakları 2022 filosunun en büyüğü oldu

Son 3 yıldır hazırlanan özel şartnamelerle 100 litre için ‘kapasitesi yetersiz’ bahanesiyle hangarda bekletilen 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, 2022 yılında orman yangınlarıyla havadan mücadele filosunun en büyük uçağı durumunda. Zira, bu yıl da uçak bulmakta zorlanan Türkiye’nin şu ana kadar yurtdışından kiralayıp getirebildiği uçaklar 3 ton kapasiteli.

Yusuf DEMİR

Son 3 yıldır, hazırlanan özel şartnamelerle 5 bin litre şartı konularak ihalelere dahi sokulmayan 4 bin 900 litre kapasiteli Türk Hava Kurumu uçakları, 2022’de şimdiye kadar kiralanabilen Türkiye yangın söndürme filosunun en büyük uçağı oldu.

Süreç şöyle yaşandı: Bu yıl ilk defa orman yangınlarıyla havadan mücadele için gerekli uçakların kiralanması ve tedariki sorumluluğu verilen Savunma Sanayi Başkanlığı bu kapsamda bir dizi ihale açtı.

İLK İHALE DE BÜYÜK UÇAKLAR

Savunma Sanayi Başkanlığı Aralık 2021’de, 5 tanesi 8 ton, 10 tanesi 2-4 ton ve 5 tanesi 5 ton kapasiteli olmak üzere toplam 20 uçağın 3 yıl süreyle kiralanması için ihale açtı.

SSB tarafından açılan ihalelerdeki şartnamelerin hiçbirine önceki iki yılda olduğu gibi THK’nın 4 bin 900 litre kapasiteli uçakları uymuyordu.

İhale sonucu beklenirken Mart ayında SSB’den yeni ihale duyuruları geldi. Belli ki Aralık’ta duyurulan ihale sonuçlandırılamamıştı.

29 Mart’ta 10 adet 2-4 ton tank kapasiteli uçak kiralanacağı duyuruldu. Hemen ardından 4 Nisan’da 3 yıl için toplam 5 adet olmak üzere, asgari 5 ton tank kapasiteli Amfibik ve/veya asgari 8 ton tank kapasiteli Tanker Uçaklar kiralanacağı açıklandı.

BAKAN “20’YE ÇIKARDIK” DEDİ AMA…

SÖZCÜ’nün ısrarlı sorularına rağmen, SSB tarafından bu ihalelerin sonucuna ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapılmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den yüzeysel bir açıklama geldi: “Uçak sayımızı 3’ten 20″ye çıkardık.”

İhalenin nasıl sonuçlandığı, hangi uçakların, nereden, kaç paraya kiralandığı saklandı.

10 UÇAK GÖSTERİLDİ

Mayıs ayı bitmek üzereyken İzmir Adnan Menderes Havalimanı apronunda 10 uçak görüldü. Medyaya servis edilen fotoğraflarda 10 Air Tractor tipi uçak görünüyordu. Her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahipti. Başka detay verilmedi.

Gerek bakanlık, gerek Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar yurtdışından 10 Air Tractör küçük yangın söndürme uçağı kiralandı. Kalanın 1 Temmuz’da hazır olacağı söylendi ancak hiçbir detay verilmedi. 20 uçak için çıkılan ihalede, şartnameye göre 5 ton ve üzeri olması gereken diğer uçakların bulunup bulunmadığı açıklanmadı.

Kamuoyu baskısıyla zorla filoya katılan, şartnameye göre ihaleye dahi sokulmayan ancak kamuoyu baskısıyla kullanılacağı açıklanan 6 THK uçağının bu 20 sayısı içinde sayılıp sayılmadığı da belirsiz. Yetkili kurumlar SÖZCÜ’nün bu yöndeki sorusunu da yanıtsız bıraktı.

RUS UÇAKLARI BELİRSİZ

Geçtiğimiz yıl kiralanan Beriyev 200 tipi Rus uçaklarının savaş nedeniyle bu yıl Türkiye’ye getirilemeyeceği konuşuluyor.

THK UÇAKLARI FİLONUN BÜYÜK ABİLERİ OLDU

Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre şu ana kadar sadece 3 ton kapasiteli Air Tractor uçakları kiralandı. Son 3 yıldır özel olarak hazırlanan şartnamelerle düşük kapasite bahane edilerek ihalelere dahi sokulmayan THK uçakları, 4 bin 900 litrelik kapasitesiyle 2022 yılında Türkiye’nin en yüksek kapasiteli havadan müdahale aracı olacak.

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