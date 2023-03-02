Kapatılan Taraf gazetesi çalışanlarının yeniden yargılanmasına başlandı

Kapatılan Taraf Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada, 4 Mart 2022 tarihinde karar çıkmıştı. Davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Baransu “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” ve “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçlarından toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ise “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı. Firari sanık Tuncay Opçin’in dosyası ise ayrılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi’nin usul yönünden verdiği bozma kararı sonrasında kapatılan Taraf Gazetesi’nin çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur’un yargılandığı dava, bugün yeniden görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

İstinaf mahkemesinin bozma ilamına ilişkin söz verilen sanık Mehmet Baransu, hukuksuz yargılama yapıldığını iddia ederek “Bu hukuksuzluğa son vermenizi talep ediyorum” dedi. Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç ise müvekkilinin 8’inci yılını cezaevinde doldurduğunu belirterek istinaf mahkemesinin katılan sıfatlarının kaldırılması için mahkemenin ara karar kurmasını talep etti. Diğer sanıkların avukatları da katılan sıfatlarının kaldırılması talep etti.

BİRLEŞTİRME İSTENECEK

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu hakkındaki İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın iddianame tarihinin daha eski olması nedeniyle bu dosyanın birleştirilmesi için muvafakat istenmesine karar verdi. Heyet, istinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı dışında katılan sıfatı bulunan emekli albay Dursun Çiçek, emekli Tuğgeneral İzzet Ocak ve emekli albay Suat Aytın’ın suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu sıfatlarının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.



İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU

Tarafların istinaf başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını 10 Ekim 2022 tarihinde bozdu. Üst mahkeme, bazı suçlardan sanıklara beraat verilmesi yönünden itirazda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, Dursun Çiçek, İzzet Ocak ve Suat Aytın’ın avukatlarının suçlardan açılan davada zarar gören sıfatı bulunmadıkları için istinaf yoluna başvurma hakları bulunmadığından bu başvurularını reddedilmesine karar verdi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iki ayrı davası bulunan Mehmet Baransu’nun eylemlerinin zincirleme suç kapsamında kalıp kalmadığının, eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği ve yerel mahkemenin gerekçeli kararında suç tarihinin yanlış gösterilmesi nedeniyle kararın bozuldu. Bozma ile birlikte 2 Mart 2015 tarihinden beri tutuklu olan Baransu’nun tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi. Baransu başka suçlardan tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinden çıkamadı. (DHA)