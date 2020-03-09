Kapı önlerindeki çöpleri toplamadığı iddia edilen belediyeye ilginç protesto

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde günlerdir çöplerinin alınmadığını iddia eden Canan Dinç, topladığı çöp ve soba küllerini Doğanhisar Belediyesi’nin önüne döktü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şahsi bir meselem yoktur belediye ile, asla da olamaz ama hak ettiler. Böyle dökerim külleri, çöpleri kapınıza ben de” ifadelerini kullandı.

“DEFALARCA ARAMAMA RAĞMEN ÇÖPLERİMİZİ ALMADILAR”

Sözcü’nün ulaştığı Canan Dinç, olaya ilişkin açıklamada, “Bizim mahallemizde çöp konteynerleri evimize çok uzakta. Bu yüzden çöplerimizi kapımızın önüne koyuyorduk ve Belediye de her sabah buradan alıyordu. Soba küllerinin ise sadece Cuma günü alınacağı Belediye tarafından bize söylendi. Ama Cuma günü geçmesine rağmen çöplerimizi günlerce almadılar. Belediye’yi defalarca aradım ama yine de almaya gelmediler. Sokak köpekleri birikmiş çöpleri yağmalamaya başlamıştı. Ben de Belediye’ye tepki olarak çöpleri gidip boşalttım” diye konuştu.

DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Doğanhisar Belediye Başkanı MHP’li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs’ta bıçaklanarak öldürülmüştü.

AKP’den Meclis Üyesi seçildikten sonra istifa ederek MHP saflarına katılan Süleyman Pekmez, Doğanhisar’ın yeni belediye başkanı olmuştu.