Kapıdaki kriz

Son iki deplasman maçını 7 gol atarak kazanmış Alanyaspor’u konuk ediyordu Fenerbahçe… Rakip tehlikeliydi özetle… Ligin başarılı teknik direktörü Erol Bulut, konuk olduğu 4 büyüklere, 11 maçı kaybetmişti. İbre Fenerbahçe’den yanaydı. Böyle başladı maç… Ve ilk 10 dakika, kendine güvenen, atak yapan, gole yaklaşan Alanyaspor oldu. Top ağlara gitse maçın seyri değişirdi.

İngiliz kumaşından dikilmiş takım elbiseler çok pahalıdır. Kruse, Alman ama takım elbisesi çok kaliteli, fakat yalnız kalıyor saha içinde… Ona uyum sağlayacak bir oyuncu daha alabilseydi Fenerbahçe, çok kolay kazanırdı birçok maçı…

Ve VAR sisteminin dayanılmaz acımasızlığı… Penaltıda, kaleci hatasıyla çizgi ihlalinin uygulanması sonucu Alanyaspor’un öne geçmesi… Ne demişti geçen hafta Ersun Yanal, “Ligde en iyi topu biz oynuyoruz.” Bazen oynuyorsunuz hocam bazen… “Trabzonspor maçını biz sahada kaybetmedik” düşüncesini sesli olarak dile getirirseniz, oyuncuları rahatlatırsınız. Maçta 45 dakika böyle geçti. VEDAT, bir Zlatan Ibrahimoviç değil… Onu beslemezseniz, tam bir kayıp… Stephen King’in romanları sürpriz doludur, yani öyle bir ikinci yarı bekliyordum. Deniz’le başladı ikinci devreye ev sahibi, penaltı ve beraberlik erken geldi. Şartlar, Fenerbahçe’den yana dönmüştü. Sonra, Cisse’nin vurdumduymaz penaltısı gol olsa, ne olacaktı peki? Devşirme savunma Jailson, tam bir saatli bomba, şampiyonluk kaybettirir.

Alanya penaltı kaçırmış, moraller yerde… Ben, “Fenerbahçe maçı artık alır” derken ellerin ayaklara dolaşması, Yanal’a göre en iyi oynayan takıma yakışmadı. Hele, Gustavo’nun gölge adam rolü oynaması bence çok şaşırtıcı… Bu maçı Papiss Cisse’nin laubali penaltı vuruş stili berabere bitirdi. FENERBAHÇE böyle giderse krize girer.

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