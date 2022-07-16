Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu: Bulgar sınırında 6 saat

Avrupa’nın farklı ülkelerinden yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Avrupa’nın birçok ülkesinde okulların tatil edilmesiyle yola çıkan gurbetçiler, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Sırbistan ve Bulgaristan’ın yavaş çalışmasından da şikayet etti. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri gurbetçilerin gelişlerinde artış olmasıyla tedbirleri artırdı.

Peron sayısının 10’dan 12’ye çıkarıldığı Kapıkule’de gümrük ve polis personel sayısı da artırıldı. Gurbetçiler bu çalışmaların yapılmasıyla ülkeye girişlerinde sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Trakya Gümrükler ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule, Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala ile Kırklareli’nden Bulgaristan’a açılan Dereköy sınır kapılarından 25 Haziran’dan bu yana ülkeye 750 bine yakın gurbetçi giriş yaptı.

‘BULGARİSTAN GİRİŞİNDE 6 SAAT BEKLEDİK’

Tatili ailesiyle memleketi Kahramanmaraş’ta geçirmek için Belçika’dan gelen Ökkeş Karapınar, Bulgaristan sınırında 6 saat beklediğini söyleyerek, “Dünden beri yoldayız. Bulgaristanda giriş yaparken almadılar. Sırbistanda aynen almadılar. Sırbistan-Bulgaristan girişinde 6 saat bekledik. Türkiyeye geldik çok memnun olduk. Kahramanmaraşa gideceğiz. Türkiyede 6 hafta kalacağız. 2 seneden beri gelmiyorum” dedi.

Avusturyadan gelen Şahmettin Şahin de Bulgaristan gümrüğünde çok beklediklerini ve yoğunluğun olduğunu belirterek, “Sırp-Bulgar gümrüğü çok yoğun. Bir de Türkiye gibi işlemleri hızlı yapmıyorlar. Mesela burada ne güzel işlemler çok hızlı ilerliyor. Ama Sırplar, Bulgarlar öyle değil; bekletiyorlar. Yorum yok, konuşmuyorlar. Pasaportu uzatıyorsun, Devam komşu. Sivas Şarkışlaya gidiyorum. 3 hafta iznim var” diye konuştu.

‘YOLLAR KALABALIK’

2 gündür yollarda olduğunu belirten Cem Kılınç da “Afyon Bolvadine gidiyoruz. 5 hafta diye düşünüyoruz. Perşembe günü akşamı yola çıktık. Sadece Sırpta çok sorun yaşadık. Sırptan Bulgaristana girişte 6,5 saat bekledik. Boşu boşuna beklettiler. Nedensiz çünkü 15-20 dakika sonra bir açtılar, 2 kilometre falan gittik, sonra tekrar durdurdular. Ne kaza var ne herhangi bir tıkanıklık var. Sadece boşu boşuna bekletiyorlar. Gelen çok, aşırı çok. Almanya, Hollanda hepsi tatile çıktılar. Ülkemize gurbetçilerimiz geliyor. Yollar kalabalık, herkes dikkatli olsun. Kimse hız yapmasın” ifadesini kullandı.

Almanyadan gelen Mustafa Katan ise, “Türkiyeye girince süper geçtik ama Sırp ve Bulgarda çok beklettiler. Kapılar az ve polisin çalışması böyle koltuğa yaslanır gibi pasaportu yavaş yavaş; biz sıcakta 40 derecede bekliyoruz, hiç umursamıyor bile. Ama vatanımıza geldiğimizde bütün çileyi unutuluyor” dedi. (DHA)

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