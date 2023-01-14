Kapısı 9 kilitle güçlendirilen iş yerine kumar operasyonu

Adana’da giriş kapısının 9 kilitle güçlendirildiği tespit edilen iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. İş yerine geçen nisan ayında da baskın düzenlendiği ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle’de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

“Danışmanlık ve eğitim hizmeti” verdiği ileri sürülen iş yerine baskın yapan ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını belirledi. Ekipler, yaptıkları araştırmada iş yerinin giriş kapısının polis baskınına karşı 9 kilitle güçlendirildiğini, kumar malzemelerinin ise kimyasal maddeyle eritildiğini tespit etti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de iş yeri çevresinde önlem aldığı operasyonda kumar oynayan 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Nisan ayında da aynı adrese bakın düzenlendiği ve çok sayıda kişi hakkında işle yapıldığı öğrenildi. (DHA-AA)