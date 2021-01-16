Kapitalist sistem tökezliyor

ABD’de Kongre binasının Donald Trump destekçileri tarafından basılması, hem ABD sistemini hem de küresel kapitalist sistemi yeniden sorgulanır hale getirdi. İktisadın önde gelen isimlerine ABD’deki gelişmeleri sorduk.

Prof. Dr. Korkut Boratav’a göre, ABD’nin dünyaya gösterdiği siyasal sistemi çöktü ve bu sistemin ayakta kalması oldukça zor. Kapitalizmin hegemon gücü olan ABD ve İngiltere’nin koronavirüs salgını karşısında sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdiğini ifade eden Boratav, Trump’ın ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Batı’da yükselen faşizmin iki önemli temsilcisi olduğunu kaydetti.

Trump’a oy veren 70 milyon seçmenin faşizmi sahiplenen tavır sergilediğini anlatan Boratav, “Seçmenlerinin de 4’te 3’ü seçimlerin çalındığına inanıyor ve kongreyi basıyor. Kongrede bu kitlenin gösterdiği tepki, demokratlara değil, tüm siyasal sisteme. ‘Mike Pence asılmalı’ sloganı ile geliyorlar.

Trump’a yakın kişiler bile hayatlarını tehlikede hissetti. Sistemin bu durumda ayakta kalması fevkalade zor. Dayandığı siyasal değerlerin çöktüğünü görüyoruz” dedi. Neoliberalizmin çalkantılarının büyük toplumsal sorunlara ve tepkilere yol açtığını vurgulayan Boratav, “Sol engellendiği zaman bu faşistler yönetime gelecek” diye konuştu.

ÇELİŞKİLER DERİNLEŞECEK

Trump’ın genellikle beyaz Amerikalıları, imalat sanayinde işini kaybedenleri, geçici işlerde çalışanları yakın, diğer insanları ise hasım olarak gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, siyahlar, göçmenler ve Trump’ı desteklemeyen Amerikalılar ile bunların bölündüğünü belirtti. Kozanoğlu, “Biden’ın Amerika’yı imrenilir bir ülke göstermede sorun yaşayacağını görüyorum” dedi.

Kongre binasının basılmasının ABD için de bir utanç olduğunu söyleyen İktisatçı Ege Cansen, bunun Trump’ın kışkırtmasıyla olmasının daha büyük bir utanç olduğunu belirtti. Cansen, “Ama hiç de Amerika’da olmayacak şey değildir. Amerika’da hiçbir şeye şaşırmayacaksın. Orada iyinin en iyisinden kötünün en kötüsüne kadar her şey vardır. Bu her ülke için söylenebilir ama Amerika’daki kadar uçlar başka yerde yoktur. Bu, toplumun inşasından itibaren olmuştur. Amerikalılar kavgacıdır” dedi.

Olaylara karşı ABD’nin sisteminin sarsılmadığını ifade eden Cansen, şöyle konuştu: “ABD’nin ne ordusu ne de hukuk sistemi sarsılmadı. Her eyalette Trump’ın dilekçeleri reddedildi. Hukuk hiç taviz vermedi. Kötü bir olay var ama sistem çok oturaklı. Meclis de vazifesini yaptı. Kimse telaşlanmadı. 328 milyon kişi var. O titreşimin toplumun temelinde karşılığı yok. Halk hareketi değil bu” ifadelerini kullandı.