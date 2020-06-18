Kapıyı kilitleyip vekili müzeye sokmadılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve beraberindeki demokratik kitle örgütü yöneticileri dün basın açıklaması yapmak üzere müzeye gitti. Ancak Kaya’nın müze önünde açıklama yapmasını engellemek için bahçe kapısı kilitlendi.

Tartışmaya rağmen kapı açılmayınca Kaya müze dışında açıklama yaptı.

Kaya, binanın Mustafa Necati tarafından devlete bırakıldığını hatırlatarak “Torunları ile görüştüm binanın adının değiştirilmesini mahkemeye taşıyacaklar. Cumhuriyetin önemli değerlerine yapılan bu muamele kabul edilemez” dedi.