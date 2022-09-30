Kapsına her gün zabıta dayanıyor: Ya evden çık ya da polisle gelir

İstanbul Beyoğlu Okmeydanı’nda kentsel dönüşüme sokulan evlerden birinde yaşayan ‘Saray Teyze’ evini boşaltması için her gün kapıya gelen zabıtalardan bıkmış durumda. Saray Teyze belediye başkan yardımcısının, kendisine taşınmasında verilen yardım sözünü yerine getirilmesini bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında evinden çıkarılmak istenen ‘Saray Teyze’nin başı bugünlerde zabıtalar ile verilip yerine getirilmeyen sözlerle dertte.

Saray Teyze, ev bulup eşyalarını topladı, ardından Belediye Başkan yardımcısının kendisine verdiği sözün yerine getirilmesi için beklemeye başladı.

Ancak o günden sonra verilen sözler unutuldu, kapıyı çalan zabıtalar ‘ya çık ya da polisle gelir çıkarırız’ diyerek yaşlı kadını tehdit etmeye başladı.

Saray Teyze, “Okmeydanı Barınma Hakkı Mücadelesi” sayfasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“SEN BELEDİYESİN YARDIM ETSEN GÜNAH MI OLUR”

Söz verdiklerini yerine getirmediler, temizliğini yaparız, badananı vururuz, odununu eşyanı taşırız dediler ama hiçbiri gelmedi. Şimdi de gelmişler diyorlar ki; ‘ne olursa olsun çık…’

Ben hazırım zaten eşyamı topladım bekliyorum. Zabıta gelmiş illa atacakmış, atamaz valla… ‘eşkıya mı oldunuz’ dedim, her gün üst üste geliyorlar.

Başkan yardımcısı vardı o söz verdi. ‘Ben senin kedilerine de yer yapacağım’ dedi. O gittikten sonra bunlar yapmıyorlar, ‘hadi çık’ diyorlar. Sözlerini yerine getirmiyorlar ne yapacağım ben de bilmiyorum.

Sen belediyesin, bir garibana yardım etsen günah mı olur. Belediye beni ortada koyarsa bana kim sahip çıkacak. ‘Ev bul’ dedi buldum, söz verdi yapacaktı. Ama adamlar geldi başlarında o yok şimdi de yapmıyorlar. Başkanın yerini bilmiyorum ki gideyim.

Dizim çatlak omuzum kırık, ben bu halimle geziyorum, ne var bir merhamet edin be. Batmaz ki belediye bana bir yer verse.

KAFTANCIOĞLU: ADIN SARAY, ÇEKTİĞİN SEFALET…

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Saray Teyze’nin videosunu paylaşarak altına şunları yazdı:

“Ah teyzem, Saray teyzem! Senin adın Saray, sana çektirilen sefalet… Kendileri sarayda oturup sizleri unutanlar verdikleri sözleri de unutuyorlar haliyle… Arkadaşlarıma ilettim. Seninle hemen iletişime geçecek ve dayanışmayla taşınmanı ve 1 yıllık kiranı karşılayacağız..”

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