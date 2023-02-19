Kaptan pilottan arama kurtarma ekiplerini duygulandıran anons

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.
40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesine birçok ilden arama kurtarma ekipleri gitti.
İBB’ye bağlı ekipler de depremin ardından bölgeye hareket ederek enkazlarda çalışma başlattı.
Deprem bölgesinde görevlerini tamamlayarak dönen İBB arama kurtarma ekipleri için uçakta yapılan anons duygulandırdı.
İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da o videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “İBB Arama Kurtarma ekipleri hüzünle evine dönüyor! Kaptan pilotumuza moral desteği için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.