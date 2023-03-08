Kaptan Selçuk İnan, bu kez Galatasaray’a karşı

2011-2020 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kaptanlık pazubandı takan ve kaldırmadık kupa bırakmayan Selçuk İnan, eski takımına karşı bu kez teknik direktör olarak rakip oluyor. Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcılığını yaptıktan sonra ayrılan ve bu sezon içerisinde Kasımpaşa’nın başına geçen 38 yaşındaki çalıştırıcı, cumartesi akşamı Nef Stadyumu’nda galibiyet arayacak. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, Selçuk İnan’ı maç öncesinde alkışlarla karşılamaya hazırlanıyor. Genç teknik adam da kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği eski takımına karşı puan mücadelesi verecek olmanın heyecanı içerisinde.

Galatasaray formasıyla 331 maçta 59 gol, 50 asistle oynayan; 5 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kazanan Selçuk İnan, Nef Stadı’na bu kez rakip olarak geliyor.

KARNEYİ DÜZELTMEK İSTİYOR

İç sahada üst üste gelen 5-1’lik Giresunspor ve 3-1’lik Antalyaspor galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Selçuk hoca, Galatasaray deplasmanında dış saha karnesini düzeltmeye çalışacak. Bu arada Kasımpaşa’nın yıldız orta saha oyuncusu Valentin Eysseric, Antalya karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.