Kaptan ‘vapurda köpek var’ diyerek seferi iptal etti, yolcular isyan etti

İstanbul’da sabah 09.15 Kadıköy-Beşiktaş vapur seferinin kaptanı, vapurda sahipsiz köpek olduğu gerekçesi ile seferi gerçekleştirmek istemedi. Vapurda anons yapıldı ve yolcuların inmesi istendi.

Yolcular, köpeğin çipli olduğunu ve sürekli vapuru kullandığını belirterek kaptana tepki gösterdi. Vapurdan inmeyen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ŞEHİR HATLARI İNCELEME BAŞLATTI

Tepki çeken olay ile ilgili İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada “8 Mart 2023 tarihli 09.15 Kadıköy-Beşiktaş seferimiz, sokakta yaşayan ve zaman zaman da iskelelerimizde misafir ettiğimiz dört ayaklı dostumuzun vapura binmesinin ardından yaşanan gecikmeden dolayı 09.36’da gecikmeli olarak yapılmıştır. Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız” denildi.