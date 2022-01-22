Kar altında ucuz ekmek kuyruğu

Temel gıda ürünlerine yapılan zamlar vatandaşın belini büktü. Vatandaş, nerede ucuz gıda varsa oraya koşuyor. AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ’ın ucuz ekmek büfesi önünde vatandaşlar, 2 liradan ekmek alabilmek için kar altında kuyrukta bekledi.

Halil ATAŞ

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar, BESAŞ ekmek büfesi önünde ucuz ekmek alabilmek için kar yağışı altında kuyrukta bekledi.

KAR ALTINDA KUYRUKTA BEKLEDİLER

Temel gıda ürünlerine yapılan zamlar vatandaşın belini büktü. Vatandaş nerede ucuz gıda varsa oraya koşuyor. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar, BESAŞ’ın 2 liradan sattığı 400 gram ucuz ekmekten alabilmek için kar altında ekmek büfesi önünde kuyruğa girdi.

GIDA KUYRUKLARI ARTIYOR

2019’da patates ve soğan için tanzim satış kuyruklarına girmeye başlayan halk, son aylarda İstanbul başta olmak üzere CHP’li ve AKP’li başkanların yönettiği büyükşehirlerde fırınlardan daha ucuza satılan ekmeklerden alabilmek için büfeler önünde kuyruğa giriyor.

Dün de TMO’nun Kütahya, Afyonkarahisar ve Tekirdağ’daki satış noktaları önünde bir miktar daha ucuza yağ ve pirinç almak isteyenler uzun kuyruk oluşturmuştu.

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