Kar İstanbul’un kapısına dayandı

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Alaturka Online
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Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

Tekirdağ – Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti. (İHA)

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