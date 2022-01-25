KAR MAĞDURİYETİNİ KİMLER FIRSATA ÇEVİRDİ? #shorts

Yazan:
Alaturka Online
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Kar mağduriyetini kimler fırsata çevirdi?

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