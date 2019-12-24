Kar nedeniyle kara yolu kapandı!

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller Bölgesi ile Göksun ilçesi arasında trafik akışının durmasına neden oldu.

ÇİFT YÖNLÜ KAPANDI

Ağır vasıtaların karlı yolda ilerleyememesi, bazı tırların kayması ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, Büyükşehir ve Göksun Belediyesi ekipleri bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

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Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri, hem Andırın ilçesi kavşağı hem de Göksun ilçesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede enerji verilmesi için çalışmalar devam ediyor. AA

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