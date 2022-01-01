Kar ülkede hayatını felç etti! 220 uçuş ve 130 tren seferi iptal

Japonya’da etkisini arttıran şiddetli kar yağışı nedeniyle 220 uçuş ve 130 tren seferinin iptal edildiği öğrenildi.

Japonya’nın kuzey kesiminde etki gösteren soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çoğu Hokkaido’da olmak üzere 220 iç hat uçuşunun iptal edildiği bildirildi. Yeni Chisote Havalimanı ise kar yağışı nedeniyle yüzde 60’a varan uçuş trafiğini askıya almak zorunda kalarak, yaşanan iptallerden en fazla etkilenen havalimanı oldu.

Havayolu şirketleri Jetstar ve Peach, kar temizleme çalışmaları nedeniyle pistlerin öğleden sonra 3 saat süreyle hizmet veremediğini duyururken, Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı’na inemeyen 3 uçağın da pisti es geçtiği belirtildi.

YAĞIŞ PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Öte yandan Sapporo şehrini Yeni Chitose Havalimanı’na bağlayan yaklaşık 130 tren seferi de iptal edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kar yağışının bu gece itibariyle kademeli olarak etkisini yitireceğini açıklarken, buna rağmen Kuzey ve Doğu Japonya’nın bazı bölgelerinde pazar gününe dek kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

GEÇEN HAFTADAN BERİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Japonya’nın kuzey ve batı kesimlerinde geçtiğimiz hafta etkisini göstermeye başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle toplam 148 uçuş iptal edilmişti. Bazı hızlı tren seferlerinde de gecikme yaşanırken, kardan etkilenen bölgelerdeki otoyollarda trafik akışı aksamıştı.

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