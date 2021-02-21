Kar Voleybolu Kadın Millli Takımı, Avrupa Turu'nun ilk ayağını namağlup bitirdi

ANKARA (AA) – Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı olan Wagrain etabını namağlup şekilde birinci sırada bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wagrain etabında final mücadelesinde Çekya ile karşılaşan Kar Voleybolu Milli Takımı, mücadeleden 15-5 ve 15-10'luk setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmanın tamamından galip ayrılan milli takım, rakiplerine sadece 2 set verdi. 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı, 26-28 Şubat tarihlerinde yine Avusturya'da düzenlenecek.

Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyonda bir numaralı seribaşı olarak yer alıyor.