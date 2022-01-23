Kar yağdı, balık tezgahları şenlendi

Düzce’de kar yağışının ardından denizlerde balık bolluğu yaşanırken, bu durum tezgahlara da yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan kar yağışı denizlere de olumlu yönde yansıdı. Gürcistan’a kaçan hamsi, kar yağışı ile birlikte yeniden Karadeniz’e döndü. Hem hamsi hem de diğer balık çeşitleri tezgahlarda yerlerini almaya başlarken, Düzce’de de tezgahlar çeşit çeşit balıklarla süslendi.

Balıkçı Hülya Kılıç, kar yağışı ile birlikte denizlerde ballık bolluğu yaşandığına dikkat çekerek, “Beklediğimiz kar yağışı başladı. Çok şükür tezgahlar şenlendi. Balık bol, çupramız ve levreğimiz çok güzel. Tüm balıklar hem lezzetlendi hem de bollaştı. Denizde olup da tezgahımızda olmayan balık yok. Çok şükür tezgahlarda balık çok yüksek seviyede” dedi.

Balıkların lezzetli olduğunu ifade eden Kılıç, “Deniz kar görünce balıkta yağlandı, lezzetlendi. Şu anda bütün taleplere ayak uyduruyoruz. Herkes ne istiyorsa, ne seviyorsa tezgahlarda mevcut. Fiyatlar tam istediğimiz kıvamda değil ama inşallah yavaş yavaş onu da halledeceğiz. Yine insanlara balık yedirmenin yollarını buluyoruz. Yine indirim, yine kampanyalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Düzce’de hamsi 25, istavrit 20, tırsi 15, lüfer 70, deniz levreği 60, deniz çipurası 50, kırma 70, mezgit 35, çinakop ve somon ise 80 liradan satılıyor.