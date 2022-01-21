Kar yağışının ardından Vali Yerlikaya’dan çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk, sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı’na bildirelim” çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi sürdürülüyor.

Proje kapsamında, 39 ilçede evsiz durumda bulunan vatandaşlar anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan vatandaşların, gerekli hallerde uzmanlar tarafından psikolojik destek sunuluyor.

Öte yandan valilik, evsiz vatandaşları görenlerin en yakın polis-jandarma karakoluna bildirilmesini beklediklerini kaydetti.

VALİ ÇAĞRI YAPTI

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında ise, “Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul’da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk, sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı’na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim ‘Kimse Dışarıda Kalmasın’” paylaşımında bulundu.

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