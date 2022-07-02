Kara gün dostu holding oldu

Gürsel Tekin, Kızılay’ın bünyesinde 11 şirket kurulduğunu her birine bir genel müdür ile yönetim kurulu, hepsinin tepesine bir üst yönetici (CEO) atandığını belirtti. “Hayır kurumuydu, holdinge döndü” dedi…

Başak KAYA

KARA gün dostu Kızılay, hakkında yeni iddialar gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kar amaçlı holdinge dönüştürülen Kızılay, şimdi de yandaşa kiracı oldu. Çok sayıda gayrimenkulü olduğu halde Sütlüce’de MÜSİAD binasını kiraladı” dedi. 11 şirket kurup 11 Genel Müdür atayan Kızılay için Meclis Araştırması istendi. Kızılay Holding’de 11 şirket 11 Genel Müdür 1 CEO ve 1 CEO yardımcısı var. CEO olarak ilahiyatçı ve Deniz Feneri Derneği eski Genel Sekreteri İbrahim Altan atandı. Şirket bünyesinde çok sayıda yüksek ücretli danışman da bulunuyor.

Deprem profesörü Ahmet Mete Işıkara, Kızılay’da yıllarca ücretsiz danışmanlık yapmıştı. “Türk Kızılay’ı resmen Holding oldu” diyen Tekin SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Holdingleşme ile birlikte Kızılay hayır kurumu işlevini yitirerek, mal alan satan bir ticarethaneye dönüştürüldü. Gayrimenkulleri yeni kurulan altı farklı şirkete devredildi. Şirketler, Yönetim Kurulu’ndan izin almadan yatırım ve satış işlemi yapabilme hakkına sahip oldular” dedi ve şunları söyledi:

11 GENEL MÜDÜR VAR

“Tarafsız ve bağımsız olması gereken Kızılay kuruluş amacına aykırı davranıyor. Kızılay Holding ve Kızılay Derneğinde 11 şirket 11 Genel Müdür 1 CEO ve 1 CEO yardımcısı var. Çok sayıda gayrimenkulü olduğu halde Sütlüce’de MUSİAD binasını kiralamışlar. Çok sayıda danışman var ve yüksek ücret alıyorlar. Kızılay Başkanı 11 şirketten 4’er asgari ücret tutarında aylık huzur hakkı alıyor. Meclis’te bekleyen araştırma önergemiz bir an önce oylanmalı. Usulsüz faaliyetler varsa ortaya çıkartılmalı.”

ENSAR’A 7 MİLYON BAĞIŞ

Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ depreminin ardından paylaştığı mesajla yurttaşlardan bağış istemiş, bu mesaj büyük tepki yaratmıştı. Kızılay’ın kendi bütçesinden çeşitli vakıflara para aktardığı da ortaya çıktı. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 7 milyon 925 bin dolarlık bağış yapıldı. Kınık bu bağışı, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” diye savundu.

İŞTE KURULAN O ŞİRKETLER:

■ Kızılay İçecek

■ Kızılay Sosyal Danışmanlık

■ Kızılay Portföy

■ Kızılay Sağlık

■ Kızılay Çadır & Tekstil

■ Kızılay Kültür & Sanat

■ Kızılay Sistem Yapı

■ Kızılay Bakım

■ Kızılay Lojistik