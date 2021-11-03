Kara kış kapıda: Odun, kömür, soba ve kışlık giyim fiyatları uçuyor

Kış ayları öncesinde kışlık giyim ve ısınma malzemelerinin fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Ekim ayı enflasyon rakamlarında odun, kömür ve soba malzemeleri fiyatlarındaki rekor artışların yanında kışlık giyimdeki zamlar da dikkat çekti.

Serkan ÜSTÜN

Kış ayları yaklaşırken ve havalar soğumaya devam ederken vatandaşın ısınmaya olan ihtiyacı da artıyor. Doğalgaz ve elektriğe gelen zamların yanında hem kırsal alanlarda hem de doğalgaz altyapısının olmadığı kentsel alanlarda kullanılan soba ve kömür fiyatlarında büyük zam geldi. Aynı şekilde kışlık giyim ürünleri de en çok fiyatı artan ürünler arasında.

Kömürdeki ve odundaki zam elektrik ücretinin oldukça üstünde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, elektrik ücretindeki yıllık artış yüzde 22,1 olurken doğalgazdaki yıllık artış yüzde 19,7 oranında gerçekleşti.

SOBA FİYATLARI FIRLADI

Sozcu.com.tr’nin TÜİK’ten derlediği verilere göre, soba fiyatları son bir yılda yüzde 72’nin üzerinde artış gösterdi. Aynı şekilde soba vb. aksesuar malzemelerinin fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 63,3 seviyesinde gerçekleşti.

KÖMÜR FİYATLARI UÇTU

Soba fiyatlarındaki büyük artışın yanında kömür fiyatlarında da ciddi bir zam gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, kömür ücreti önceki yıla göre yüzde 88,9 oranında arttı. Kömürle birlikte odun fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Odun ücretindeki artış ise yıllık yüzde 41,9 oldu.

KIŞLIK GİYİM EKİM AYININ ZAM ŞAMPİYONU

Elektrik ve doğalgazdaki artışla birlikte soba ve kömür fiyatlarının yanında kışlık giyimdeki artış da oldukça fazla.

Ekim ayı zam şampiyonu ise kadın hırkası oldu. Kadın hırkasındaki aylık artış tekstil sezonunun değişmesinin etkisiyle yüzde 48,26 oldu. Bu üründeki yıllık artış ise yüzde 42,44 olarak gerçekleşti. Kadın hırkasını ise erkek montu takip etti. Bu üründeki aylık artış yüzde 44,18 olurken yıllık artış yüzde 39,7 ile enflasyonun yaklaşık iki katı oranında gerçekleşti. Erkek kazağındaki aylık artış yüzde 41,51, yıllık artış yüzde 27,2 oldu.

Battaniye fiyatları ise önceki yıla göre yüzde 31,8 arttı. Yorgan fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 26,9 oldu.

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