Kara Kule filminin konusu ne? Kara Kule filminin oyuncuları kimler?

Stephen King’in 7 ciltlik roman serisini baz alarak çekilen Kara Kule filmi bu akşam televizyonda izleyicisi ile buluşacak. Fantastik film Kara Kule’i Ron Howard yönetiyor. Peki Kara Kule filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Kara Kule filmi 2017 yılında vizyona girdi. Filmde Roland tüm evrenlerin merkezi olan Kara Kule’ye ulaşmaya çalışıyor. İşte Kara Kule hakkında merak edilenler…

KARA KULE FİLMİ OYUNCULARI

Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley

FİLMİN KONUSU

Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule’nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O’dim’e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam’dan koruyacak tek kişidir.