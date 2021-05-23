Kara mantar kabusu artıyor: Tek çözümü gözü çıkarmak

26 milyondan fazla corona virüsü vakasının görüldüğü Hindistan’da “kara mantar” kabusu büyüyor… Son aylarda corona virüsü vakasının artmasıyla birlikte kara mantar salgınının görüldüğünü açıklayan yetkililer son haftalarda 8.800’den fazla vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Mukormikoz olarak da bilinen enfeksiyonun öldürücülük oranının yüzde 50 olduğunu açıklayan yetkililer, hastaların yaşamlarını kurtarmak için doktorların bazı insanların gözlerini çıkarmak zorunda kaldığını aktardı. Doktorlar, Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerle “kara mantar” arasında bağlantı olduğunu açıklarken diyabet hastalarının da büyük risk altında olduğu belirtildi.

İngiliz medya kuruluşu BBC’ye konuşan Hint doktorlar, kara mantar salgınının Covid-19’u atlatan kişilerde 12-18 gün sonra tespit edildiğini söyledi. Gujarat ve Maharashtra eyaletlerinde çok sayıda vaka görüldüğü kaydedilirken, vaka sayısının artmasıyla birlikte Hindistan’ın 29 eyaletinde salgın ilan edildiği vurgulandı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 94

Doktorlar, kara mantar hastaları için yeni tedavi merkezleri oluşturulduğunu söylerken, Dr. VP Pandey, “Bu hastaların yüzde 80’inin acilen ameliyata alınması gerekiyor. Hastalarda kara mantar görülmesini beklemiyorduk. Daha önce yılda bir ya da iki vaka görüyorduk. Kara mantar Covid-19’dan çok daha tehlikeli bir halde. Eğer hastalar zamanında ve düzgünce tedavi edilmezse ölüm oranları yüzde 94’e çıkabiliyor” dedi.

Kara mantar bulaşanların çoğunlukla Covid-19’dan iyileştiğini ve çoğunun erkek olduğunu söylerken, bu kişilerin steroid kullandıkları ve şeker hastalığı oldukları belirtildi.

İngiliz BBC, kara mantar salgınında doktorlar bazı hastaları iyileştirmek için tek gözlerini almak zorunda kaldıklarını yazdı.

KARA MANTARIN BELİRTİLERİ

Normalde çok nadir görülen mukormikoz, genelde beyin ve ciğerleri etkiliyor. Diyabet hastalarında ve bağışıklık sistemi direnci düşük olan kişilerde ölüm oranını artırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayınladığı verilere göre ‘kara mantar’ veya mukormikozun belirtileri arasında şunlar yer alıyor: