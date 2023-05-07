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7 Mayıs 2023
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Kara propagandaya seçim kurulu ayarı, o afişler kaldırdı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde MHP ilçe teşkilatının bulunduğu binaya asılan iki afiş tartışma yarattı. MHP İlçe Teşkilatı’nın astığı ileri sürülen ilk afişte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yan yana getirilerek “Dikkat! Attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” ifadesi yer aldı.

İkinci afişte ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yüzleri yan yana getirilerek; “Bazıları ikiyüzlüdür” ifadesine yer verildi. Afişlerin asılmasında ise AKP’li Acıpayam Belediyesi’nin aracı kullanıldı.

‘İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ’

İYİ Parti Acıpayam İlçe Başkanlığı, Acıpayam İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruda afişlerin yalan ve kara propaganda içerdiğini ifade ederek kaldırılmasını istedi.

İtiraz dilekçesinde siyasi parti ve adayların ancak ‘kendilerini tanıtıcı nitelikte’ afişler asabileceği hatırlatıldı, ilanların asılma ve sökülmesinde kamuya ait araç kullanıldığı için masrafların da asan siyasi partiden tahsil edilmesini istedi.

Acıpayam İlçe Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek bir gün asılı duran afişlerin kaldırılmasına ve masrafların MHP Acıpayam İlçe Teşkilatı’ndan tahsil edilmesine karar verdi.

Alaturka Online
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