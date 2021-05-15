Kara yolarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Arnavutköy-TEM geçişinde ulaşım, bölünmüş bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki altgeçit yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki yol ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 13-20. kilometreleri ile Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.