Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44, Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-65, Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Bayat Bademleri-Termessos kavşakları ile eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolundan sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.