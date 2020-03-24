Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti 23-25. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol 09.00-18.00 saatlerinde geçici aralıklarla ulaşıma kapatarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 5-20. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulamaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İspir-Erzurum yolunun 14-15, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki muhtelif yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.