Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında da ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15 ve Ankara-Konya yolunun 16. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş Çevre Yolu Hal Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma yan yollardan kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan devam ediyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18 ve Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.