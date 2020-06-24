Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında 2 bin 500 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışması devam ediyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montajı çalışmaları sebebiyle 26 Haziran'a kadar 00.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmaları yapılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yürütülen imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolu üzerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı Üst Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten devam ediyor.

Beyşehir-Ilgın yolunun 25-32. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 25. kilometresinde (Temelli Jandarma Karakolu önü) yaya üst geçidinin kiriş yerleştirme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde (Kızılcahamam Hastanesi Kavşağı ve bağlantı yolları) üstyapı çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Edremit yolunun 6-7. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 25-30. kilometrelerindeki yaya üst geçitlerinde yapılmakta olan bakım ve onarım çalışması nedeniyle 6 Temmuz'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.