Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montajı çalışmaları sebebiyle 00.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmaları yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 68-72, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 22-24. kilometrelerinde demir yollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Ayaş-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.