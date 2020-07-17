Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerindeki asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam-Gerede yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerinde devam eden otoyol çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 0-17. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 32-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun Ermenek şehir geçişi (Keleşoğlu Camisi)-Kazancı Kavşağı kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ermenek çevre yolundan devam ediyor.

Yozgat-Zile yolunun 14-15. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.