Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda otoyolun Edirne yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü devam ediyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozyazı-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık-Nükleer yolu kesimindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 0-17. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.