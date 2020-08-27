Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle Hacıömerler mevkisi 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Fırat Viyadüğü'nün Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım şehir merkezinden sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler eski yola (Ovit Geçidi) yönlendiriliyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometresindeki heyelan ve çökmeler sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.



Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.