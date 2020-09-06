Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü, Gebze Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 32-38. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılıyor.

Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometreleri, Aliağa istikametindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten gidiş-dönüş olarak gerçekleştiriliyor.