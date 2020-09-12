Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler, alternatif kavşaklara yönlendiriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı Gülnar-Mut yolu üzerinden devam ediyor.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 26-29. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kaman-Karakeçili-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.