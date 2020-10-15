Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Görükle-Bursa Çevre Yolu Batı kavşakları 2. kilometresinde üst geçit köprüsü kiriş değişimi çalışması yürütülüyor. Bu kesimde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.



Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kesimi 7-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan dolayısıyla yolun 0-40. kilometreleri trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolu olarak Gülnar-Mut yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41 ile 57. kilometrelerindeki Çağlayan ve Aksal tünelleri arasında bulunan 12 tünelde temizlik ve bakım çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün ve yarın 09.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize yolunun 5. kilometresindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde tek şeritten izin veriliyor.