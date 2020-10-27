Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Görükle-Bursa Çevre Yolu Batı Kavşağı 2. kilometresinde üst geçit köprüsü kiriş değişimi çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 22-24. kilometrelerinde 12.00-14.30 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları yapılacağından yol ulaşıma kapatılacak.

Bolu-Gerede yolunun 70-72. kilometresinde (Gerede şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 11-13. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 18-41. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.