Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 19. kilometresinde her iki istikametteki çalışmalar dolayısıyla ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul-Havalimanı ve Sincan-Havalimanı istikameti katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 11. kilometresinde oluşan sel tahribatı dolayısıyla yol ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Hafif araçlar için ulaşım aynı güzergahtaki servis yolundan devam ediyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 68-72, Iğdır-Aralık-Nahçıvan yolunun 50-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.