Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu'nun Devlet yolu kesişimi olan Lapseki Kavşak Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle 22-27. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Savaştepe ve Balıkesir Batı kavşaklarında onarım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı Viyadüğü üst aydınlatma direklerinde armatür değişimi nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 12. kilometresinde bulunan Serik-Belek ayrımı köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak, ulaşıma yan yoldan izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.