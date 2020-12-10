Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki köprü çalışmaları sebebiyle Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi kapsamındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 78-81. kilometrelerindeki asfalt yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücüler, gidiş şeridi servis yoluna yönlendiriliyor.