Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağ-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Çerkezköy yolunun 1-15. kilometrelerinde yürütülen köprü derzleri yenileme çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometreleri (Çamlıca mevkisi) ile Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi ) yol, Bandırma-Biga yolunun 24-25. kilometrelerindeki sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresi Kaşüstü Kavşağı mevkisindeki araç alt geçidinde yürütülen imalat çalışmaları sebebiyle bugün ve yarın 07.00-19.00 saatlerinde alt geçit her iki yönde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, alt geçit yan bağlantılarından gerçekleştirilecek.