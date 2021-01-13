Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27 ile 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerindeki (Tarsus Şehir Hastanesi mevkisi) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bandırma-Biga yolunun 24-25. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-20, Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün 13.00-15.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.