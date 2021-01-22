Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında (Gaziantep çevre yolu) köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 27-28. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Of-Çaykara-Bayburt yolunun 20-23. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.