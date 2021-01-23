Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 32-33. kilometrelerinde heyelan ıslahı yapım çalışmaları nedeniyle saat 15.00'te patlatmalı çalışma yapılacak ve yol geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun Pınarbaşı-Gürün-Göksun köprülü kavşağı 91-93. kilometrelerinde tretuvar ve bordür çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Taşova yolunun 15-18. kilometrelerinde kavşak genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerimde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak sürdürülüyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.