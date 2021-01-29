Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nün tabliyesindeki onarım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Gerede-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 27-28. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometreleri ile Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 19-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu Çevre Yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.