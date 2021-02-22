Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde, Kuzey Marmara Otoyolu yapım faaliyetleri kapsamında orta refüjde aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-1, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44 ve İspir-İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.